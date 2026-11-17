ÜRDÜN "aşırılık ve radikalizmin yayılmasında kullanıldığı ve ulusal güvenliği etkileyecek siber suçlara zemin hazırladığı" gerekçesiyle Telegram uygulamasına erişim engeli getirdi. Ürdün İçişleri Bakanlığına bağlı Kamu Güvenliği Müdürlüğünden konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Kararın "dijital güvenliğin artırılması ve kullanıcıların korunmasının yanı sıra dijital platformların tehdit, şantaj ve yasa dışı içeriklerin yayılması için kullanılmasının önlenmesi" kapsamında alındığı belirtilen açıklamada, erişim engelinin ne kadar süreceğine ve karara gerekçe oluşturan somut olaylara ilişkin herhangi bir bilgi paylaşılmadı.