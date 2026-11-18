COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Antalya'da düzenlenen D-8 İklim Eylemi Üst Düzey Bakanlar Oturumu'nda Gazze için somut destek çağrısında bulundu. D-8 ülkelerine "COP31 Antalya-Gazze İklim Hattı" adı altında ortak çalışma başlatmayı öneren Kurum, Gazze'nin altyapısının yeniden ayağa kaldırılması için işbirliği yapılmasını istedi. Gazze'de savaşın yıkımına kış şartlarının da eklendiğini belirten Kurum, son yağışlarda 40 binden fazla ailenin barınağının zarar gördüğünü, yağmur sularının kanalizasyonla karışmasının halk sağlığını tehdit ettiğini söyledi. Sağlık tesisleri, su sistemleri ve eğitim alanlarının ağır baskı altında olduğunu vurgulayan Kurum, iklim alanında konuşulan çözümlerin öncelikle ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması gerektiğini ifade etti. GAZZE için güneş enerjisi ve bataryayla çalışan mobil su arıtma sistemleri sağlanabileceğini belirten Kurum, sağlık merkezleri ve su kuyuları için bağımsız enerji üniteleri kurulmasını, mobil drenaj ekipmanları ve atık toplama araçlarının gönderilmesini önerdi. Kış şartlarına dayanıklı yaşam üniteleri ve çocukların eğitim ihtiyaçlarının karşılanması için de D-8 ülkelerinin ortak sorumluluk üstlenebileceğini kaydetti. İnsani yardım malzemeleri, ekipman ve yedek parçaların Gazze'ye kesintisiz ulaştırılmasının önemine dikkat çeken Kurum, "D-8'in adalet fikrini, COP31'in uygulama iradesiyle ortak projelerle Gazze'de buluşturalım. Gazze'nin yaralarını sadece sözle sarmayalım. Suyuyla, enerjisiyle, sağlığıyla, okuluyla hayatı yeniden kurmaya omuz verelim" dedi.