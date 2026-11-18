BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan, 16 Kasım'da gerçekleşen Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında, fon piyasalarına yönelik düzenleme çalışmaları hakkında kurmaylarına talimat verdi. Fonlara ilişkin yürütülen çalışmaları değerlendiren Erdoğan, sürecin uzatılmadan tamamlanması gerektiğini belirterek, "Yılbaşına kadar bu süreci tamamlayalım. Önümüze bakalım" talimatını verdi.

GÜLER'DEN SPK SUNUMU

TOPLANTIDA AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler de üzerinde çalışılan Sermaye Piyasası Kanunu değişikliği taslağı hakkında Kurula bilgi sundu. Kulislerde; yaklaşık 25 maddeden oluşması beklenen kanun teklifinde, sermaye piyasalarında şeffaflığın artırılması ve denetim mekanizmalarının güçlendirilmesi hedefleniyor. Taslakta, borsada yapay fiyat ve işlem hacmi oluşturma, yanıltıcı işlemler, piyasa dolandırıcılığı ve bilgi suistimali gibi eylemlere yönelik hapis ve idari para cezalarının ağırlaştırılması öngörülüyor. İhlallerde sorumluluğu bulunan yöneticiler ile sermaye piyasası kuruluşlarının hesap verebilirliğinin artırılması da düzenlemenin başlıkları arasında yer alıyor.

FONLAR ANLIK TAKİP EDİLECEK

DÜZENLEMENİN önemli başlıklarından birini portföy yönetim şirketlerinin faaliyetlerinin daha sıkı denetlenmesi oluşturuyor. Fon varlıkları, yatırım kararları ve gerçekleştirilen işlemlerin denetlenebilirliğinin artırılması için fonların hisse senedi, tahvil, repo ve diğer varlık işlemlerinin SPK tarafından anlık izlenmesi öngörülüyor. Olağan dışı fiyat, işlem hacmi ve emir hareketlerinin otomatik alarm sistemiyle tespit edilmesi, büyük tutarlı işlemler için ilave bildirim yükümlülüğü getirilmesi de değerlendiriliyor. Taslakla birlikte fon fiyatlarının ve portföy değerlemelerinin doğrulanması, saklama kuruluşlarının sorumluluklarının netleştirilmesi ve şüpheli işlemlerin anlık takibi amaçlanıyor. Fon yönetiminde yalnızca yöneticilerin beyanına dayanan yapıdan, işlemlerin, varlıkların ve yatırım kararlarının bağımsız biçimde doğrulanabildiği bir denetim sistemine geçilmesi hedefleniyor.