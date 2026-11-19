2027 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'nda 150 bin sosyal konutun teslim edilmesi hedeflenirken kiralık konut uygulamasının İstanbul dışındaki büyükşehirlere yayılması planlandı. 27 Ekim'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı kapsamında gelecek yıl 150 bin sosyal konutun teslim edilmesi ve İstanbul'da başlatılan kiralık sosyal konut modelinin diğer büyükşehirlere yaygınlaştırılması öngörülüyor. Böylece konut politikalarında hem mülkiyet yoluyla ev sahibi olma hem de uygun bedelle kiralık konuta erişim hedefleri birlikte ele alınıyor. Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'nda 2027 yılı için 150 bin sosyal konutun tamamlanarak hak sahiplerine teslim edilmesi hedefi öne çıktı. Bu konutların, devam eden sosyal konut projeleri kapsamında özellikle dar gelirli vatandaşların barınma ihtiyacının karşılanmasına katkı sağlaması bekleniyor. Teslimatlar, ülke genelinde daha önce başlatılmış projelerin ilerleme durumuna bağlı olacak. Türkiye'de sosyal konut üretimi, 81 ili kapsayan 500 bin konutluk büyük programla birlikte yürütülüyor. Bu proje için ilk teslimatların Mart 2027'den itibaren başlaması daha önce açıklanmıştı. Yeni yıllık programdaki 150 bin konut hedefi, gelecek yılın toplam teslimat planını ortaya koyarken bunun yeni açılmış 150 bin kişilik bir başvuru kampanyası anlamına gelmediğinin altı çiziliyor.