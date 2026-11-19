TÜRKİYE genelinde konut satışları gerilerken, Antalya yabancı yatırımcıların en çok konut satın aldığı şehirlerden biri olmayı sürdürdü. Türkiye İstatistik Kurumunun açıkladığı Ekim 2026 Konut ve İş Yeri Satış İstatistikleri, Antalya'nın yabancıya konut satışlarında Türkiye'nin önde gelen merkezlerinden biri olmayı sürdürdüğünü ortaya koydu. Türkiye genelinde ekim ayında 131 bin 72 konut satılırken, toplam satışlar geçen yılın aynı ayına göre yüzde 23,3 azaldı. Buna karşılık yabancılara yapılan konut satışları yüzde 0,9 artışla 2 bin 259'a ulaştı. Yabancıya satışlarda 898 konutla İstanbul ilk sırada yer alırken, Antalya 752 konutla ikinci, Mersin ise 153 konutla üçüncü oldu. İstanbul ve Antalya, yabancılara yapılan toplam konut satışlarının yaklaşık yüzde 73'ünü oluşturdu.

ÖNCEKİ AYA GÖRE ARTTI

ANTALYA'DA eylül ayında yabancılara 664 konut satılırken, ekim ayında bu sayı 752'ye yükseldi. Böylece bir önceki aya göre yüzde 13,3'lük artış kaydedildi. Geçen yılın ekim ayında 740 olan yabancıya konut satışı ise bu yılın aynı döneminde yüzde 1,6 artış gösterdi. Kentte ocak-ekim döneminde yabancılara toplam 5 bin 445 konut satılırken, bu rakam geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,5 geriledi. Buna karşın ekim ayındaki aylık ve yıllık artış, Antalya'nın yabancıya konut satışlarında Türkiye'nin en önemli merkezlerinden biri olmayı sürdürdüğünü gösterdi.