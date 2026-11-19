ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Çin'in Shenzhen kentinde düzenlenen Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi kapsamında bir araya geldi. Şi'nin Trump'ı havalimanında bizzat karşılayarak sarılması dikkati çekerken, üç liderin bugün gerçekleştireceği tarihi görüşmede Ukrayna ve İran savaşları, nükleer silahsızlanma ve küresel ticaret gerilimlerinin ele alınması bekleniyor. Çin devlet haber ajansı Xinhua'ya göre Şi, Trump'a, "Çin-ABD ilişkileri, Asya-Pasifik iş birliği ve küresel düzeni ilgilendiren önemli konularda kapsamlı görüş alışverişinde bulunmayı sabırsızlıkla bekliyorum" dedi. Şi, iki ülke arasında karşılıklı saygı, adalet ve eşitliğe dayalı, yapıcı ve stratejik açıdan istikrarlı ilişkiler geliştirilmesi çağrısında bulundu.

KREMLİN'DEN AÇIKLAMA

Trump'ın gelişinden saatler önce Çin'e ulaşan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de Şi Cinping ile ikili görüşme gerçekleştirdi. Şi, Rusya ile ilişkilerini "fırtınalardan etkilenmeyen bir dağ kadar sağlam" sözleriyle nitelendirirken, iki ülke arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi gerektiğini belirtti. Putin, APEC Zirvesi'nin aile fotoğrafı çekimi öncesinde de Trump'ın yanına giderek ABD Başkanı'yla tokalaştı. İki lider, Şi'nin önünde kısa süreli selamlaştı. Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, Trump ve Putin'in zirve boyunca birkaç kez görüşeceğini belirterek, "kapsamlı bir görüşme gerçekleştirecekler" dedi. Uşakov, temasların geniş heyetler olmadan yapılabileceğini ifade etti.