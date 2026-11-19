CHP'NİN 38'inci Olağan Kurultayı'nda usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla aralarında Ekrem İmamoğlu'nun da olduğu 12 kişinin yargılandığı davadan karar çıktı. Ekrem İmamoğlu ve 9 kişi hakkında 2 yıl 1 ay hapis cezası verildi. Hapis cezası alanlara siyasi yasak verildi. 3 sanık hakkında ise beraat kararı çıktı. Mahkeme, Ekrem İmamoğlu, Rıza Akpolat, Özgür Çelik, Nihat Yeşiltaş, Baki Aydöner, Erkan Aydın, Mehmet Kılınçarslan, Metin Güzelkaya ve Serhat Can Eş'in 'Seçim Kanunu'na muhalefet' suçundan 2 yıl 1'er ay hapis cezası ve siyasi yasak getirildi.

DAVADA 3 KİŞİ BERAAT ETTİ

MAHKEME, hapis cezası verdiği sanıklar hakkında Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 53'üncü maddesinin uygulanmasına da hükmetti. Karar kapsamında, mahkumiyet hükümlerinin kesinleşmesi halinde sanıklar hakkında infaz süresince siyasi haklardan yoksun bırakılmaya ilişkin hükümler uygulanacak. Davada yargılanan Cemil Tugay, Hüseyin Yaşar ve Özgen Nama'nın ise beraatine karar verdi. İmamoğlu'nun 2 yıl 1 ay hapis cezası almasının ardından İBB seçimlerinin yenilenip yenilenmeyeceği merak konusu oldu.