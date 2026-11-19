



Bu yöntemlerle bazı müştekilerin mobil bankacılık hesaplarına erişim sağlandığı, bazılarının ise yönlendirilerek örgütün kontrolündeki banka hesaplarına para göndermelerinin sağlandığı kaydedildi.



"HESAPÇI" OLARAK ADLANDIRMIŞLAR



Örgütün banka hesaplarını kullanabilmek için bazı kişileri para karşılığında sisteme dahil ettiği, bu kişilere hesaplarını ve mobil bankacılık erişimlerini kullandırmaları karşılığında aylık 20-30 bin lira ücret ödediği belirtildi.



İddianamede, elde edilen paraların "hesapçı" olarak adlandırılan bu kişilerin hesaplarına aktarıldığı belirtildi. Örgüt üyelerinin, bu hesapların kontrolünü ele geçirmek için söz konusu kişilere farklı bankalarda hesap açtırdığı, kendi temin ettikleri GSM hatlarını da bu hesaplara tanımlattığı bildirildi.