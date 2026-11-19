SERİLER GERÇEKLEŞTİRİYOR Ünlü tabloları pastaya dönüştürme serisinde Van Gogh 'un eserlerinin özel bir yeri olduğunu belirten Ceviz, ilk çalışmalarından olan Yıldızlı Gece'nin kendisi için ayrı bir anlam taşıdığını söyledi. Sanatçının kendine özgü fırça darbelerini ve hareketli renklerini kremayla yeniden oluşturmanın heyecan verici olduğunu dile getiren Ceviz, bu çalışmanın seriyi sürdürmesi için kendisine motivasyon sağladığını ifade etti. Sanat eserlerini pasta yüzeyine aktarmanın klasik süslemeden farklı bir yaklaşım gerektirdiğini vurgulayan Ceviz, amacının yalnızca güzel görünen pastalar hazırlamak olmadığını belirterek, "Benim amacım, pastacılık tekniklerini kullanarak sanat eserlerine farklı bir perspektiften bakılmasını sağlamak. İnsanların bir pastaya baktıklarında aynı zamanda bir sanat eserini hatırlamalarını istiyorum" dedi. Bir tabloyu pastaya dönüştürme sürecinin eser seçimiyle başladığını belirten Ceviz, öncelikle tablonun renklerini, kompozisyonunu ve ayrıntılarını inceleyerek uygulamayı planladığını söyledi. Pastanın temel yapısını hazırladıktan sonra farklı sıkma uçları ve krema teknikleriyle renkleri ve dokuları oluşturduğunu anlatan Ceviz, kremayı adeta boya malzemesi gibi kullandığını ifade etti. İnce detayların zaman aldığını belirten Ceviz, Van Gogh'un Yıldızlı Gece tablosunda çizim ve kompozisyon hazırlığının yaklaşık iki, pasta üzerindeki uygulamanın ise beş saat sürdüğünü belirtti.

G astronomi ve Mutfak Sanatları eğitimi alan Gürkan Çağrı Ceviz, tlezzetli tablolara imza atıyor. Mutfağı yalnızca yemek hazırlanan bir alan olarak görmediğini, tasarım ve görsel üretime de önem verdiğini belirten Ceviz, renklerle çalışmayı, detaylara yoğunlaşmayı ve özgün işler ortaya koymayı sevdiğini anlattı. Ceviz, klasik pastacılık anlayışının dışına çıkarak kendi üretim tarzını oluşturmak istediğini söyledi.Markasının ortaya çıkış sürecini anlatan Ceviz, pastanın yalnızca özel günlerde tüketilen bir tatlı olmanın ötesine geçebileceğini düşündüğünü, bu fikrin kendisini sanat eserlerini pasta yüzeyinde yeniden yorumlamaya yönelttiğini ifade ederek şöyle konuştu; "Bir tabloya baktığımızda renkleri, kompozisyonu, fırça darbelerini ve sanatçının anlatmak istediği duyguyu görüyoruz. Ben de bunların yenilebilir bir yüzey üzerinde yeniden yorumlanıp yorumlanamayacağını merak ettim. Bu fikir zamanla şekillendi ve ünlü tabloları pasta yüzeyinde yeniden oluşturabileceğim bir seriye dönüştü."

EN ZORU BADEM ÇİÇEKLERİ

Çalışmaların hem görsel hem de lezzet açısından başarılı olması gerektiğini vurgulayan Ceviz, "Dışarıdan bir tablo gibi görünmeli ama kesildiğinde de gerçek bir pasta deneyimi sunmalı" dedi. Kullandığı kremanın sıcaklık, ortam koşulları ve kıvamdan doğrudan etkilendiğini belirten Ceviz, üretim öncesinde kıvamı ayarlamanın, renkleri hazırlamanın ve ortam sıcaklığını kontrol etmenin önemine dikkat çekti. Özellikle ince ayrıntılarda kremanın ne çok sert ne de fazla akışkan olması gerektiğini söyleyen Ceviz, istediği sonucu elde etmek için bazı detayların üzerinden defalarca geçtiğini anlattı. Teknik açıdan kendisini en çok zorlayan eserlerden birinin Van Gogh'un Badem Çiçekleri olduğunu belirten Ceviz, tablonun hareketli fırça darbelerini ve ağaç gövdesi tasarımını kremayla oluşturmanın oldukça uğraştırıcı olduğunu ifade etti. Bir eserin tanınmasını sağlayan karakteristik ayrıntıların korunması gerektiğini vurgulayan Ceviz, "Bir resmin yalnızca renklerini yakalamak yeterli değil. Ona baktığınızda o eseri tanımanızı sağlayan karakteristik detayları da korumanız gerekiyor. Bence bu çalışmaların en zorlayıcı kısmı tam olarak bu" dedi. Yenilebilir sanat konseptinin en ilginç yanlarından birinin eserlerin geçici olması olduğunu belirten Ceviz, emek verdiği pastaların kesilip servis edilmesini konseptin bir parçası olarak gördüğünü söyledi. Ceviz, "Benim asıl hedefim insanların gastronomiye ve pastacılığa biraz daha farklı bir açıdan bakmasını sağlamak. Sanatın hatta bir tatlının üzerinde bile var olabileceğini göstermek" dedi.

SIRADA MONA LİSA VAR

RENKLERİ, kompozisyonları ve atmosferleri nedeniyle özellikle Van Gogh ve Claude Monet'nin eserlerinden etkilendiğini belirten Ceviz, bugüne kadar Yıldızlı Gece, Badem Çiçekleri ve Nilüferler serisini pasta yüzeyinde yorumladığını söyledi. Gelecek çalışmalarında farklı dönem ve sanatçılara da yer vermek istediğini belirten Ceviz, Edvard Munch'un Çığlık ve Leonardo da Vinci'nin Mona Lisa tablolarını da hayata geçirmeyi planladığını ifade etti. Eser seçiminde tabloların tanınmış olmasının yanı sıra pasta üzerinde güçlü bir görsel anlatım oluşturmasına dikkat ettiğini vurguladı.

DİSİPLİNLERARASI BİR ÇALIŞMA

PALETTA markasını yalnızca ünlü tabloların pastaya dönüştürüldüğü bir sosyal medya hesabı olarak görmediğini belirten Ceviz, uzun vadede kendine özgü bir sanat ve üretim kimliği oluşturmayı hedeflediğini söyledi. Gelecekte farklı sanat akımlarını ve sanatçıların görsel dünyalarını pastacılıkla buluşturan çalışmalar üretmek, eserlerini dijital platformlarda daha geniş kitlelere ulaştırmak istediğini dile getiren Ceviz, fiziksel bir sergi ve atölye düzenleme fikrine de sıcak baktığını ifade etti. İnsanların eserleri yakından görebileceği, üretim sürecini izleyebileceği ve ardından pastaların tadına bakabileceği bir etkinlik gerçekleştirmeyi istediğini belirten Ceviz, şu anki önceliğinin Paletta'yı geliştirmek ve kendi tekniğini ilerletmek olduğunu söyledi. Gençlere farklı disiplinleri bir araya getirmekten çekinmemeleri tavsiyesinde bulundu.