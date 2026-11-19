Türkiye İstatistik Kurumunun Ekim ayına ilişkin konut ve iş yeri satış istatistiklerine göre, Türkiye genelinde Ekim'de satılan toplam konut sayısı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 23,3 azalışla 131 bin 72 oldu. Ocak-Ekim döneminde ise toplam konut satışları yüzde 9,2 azalarak 1 milyon 348 bin 80'e geriledi. Düşüş oranı birinci el konut satışlarında yüzde 2,4, ikinci elde ise yüzde 12,3 olarak gerçekleşti. Geçen ay ülke genelinde satılan ilk el konut sayısı yüzde 13,1 azalarak 50 bin 105 olurken, ikinci el konut sayısı da yüzde 28,5 azalışla 80 bin 967'ye geriledi. Toplam konut satışları içinde ilk el konut satışlarının payı yüzde 38,2 ile son 34 ayın en yüksek verisi olarak kayıtlara geçti.

MALİYET ARTIŞLARI ETKİLİ

Anadolu Yakası İnşaat Müteahhitleri Derneği Başkanı Hakan Şişik, Türkiye genelinde konut satışlarındaki düşüşün devam ettiğini, bu düşüşte arz-talep dengesizliğinin, inşaat ve arsa maliyetlerindeki artışın ve yüksek faiz oranlarının etkili olduğunu söyledi. Şişik, yatırımcıların tercihlerini konut yerine mevduattan yana kullanmasının da düşüşte etkili olduğunu belirterek, satışların artışa geçmesi için ucuz konut yapmanın önünün açılması ve kredi faizlerinin düşmesi gerektiğini vurguladı. Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği Genel Başkanı Hakan Akdoğan da konut satışlarındaki durgunluğun temelinde alım gücündeki gerileme ve finansmana erişim güçlüğünün bulunduğunu dile getirerek, "Piyasanın kalıcı biçimde toparlanması için kredi maliyetlerinin düşürülmesi, ilk kez ev alacaklara gelirlerine uygun ödeme seçenekleri sunulması ve orta gelir grubunun erişebileceği konut arzının artırılması gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu. İlk el konut satışlarının toplam satışlar içindeki payının ekimde yüzde 38,2'ye yükselmesine ilişkin Akdoğan, bu alanda kalıcı bir toparlanma olup olmadığının gelecek aylardaki verilerden daha net anlaşılacağını söyledi.