KIŞ mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte günlerin kısalması, güneş ışığının azalması ve havaların soğuması ruh sağlığını olumsuz etkileyebiliyor. İzmir Ekonomi Üniversitesi Psikoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (PUAM) Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Yasemin Meral Öğütçü, bu dönemde artış gösteren yorgunluk, uyku hali, isteksizlik ve sosyal hayattan uzaklaşma gibi belirtilerin 'mevsimsel depresyonun' habercisi olabileceğine dikkat çekerek, "Belirtiler her yıl aynı dönemlerde ortaya çıkıyor ve iki haftadan uzun sürüyorsa mutlaka profesyonel destek alınmalıdır" dedi.