İSTANBUL Gaziosmanpaşa'da 5 katlı binanın birinci katındaki dairede çıkan yangın faciayla sonuçlandı. Alevlerin sardığı daireden dumandan etkilenen 6 kişi hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan 12 yaşındaki Ömer Ege Özyurt, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Yangın, Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi'nde saat 23.30 sıralarında meydana geldi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında hastaneye kaldırılan 3 kişi taburcu edilirken, 1'i ağır 2 kişinin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.