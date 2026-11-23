ANTALYA'NIN Alanya ilçesinde iki aile arasında alacak verecek meselesi nedeniyle çıktığı öne sürülen, 4 kişinin yaralandığı silahlı ve bıçaklı kavganın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Mahmutlar Mahallesi Üçgen Park mevkisinde yaşanan olayda, yol kenarında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Görüntülerde şüphelilerden birinin tabancayla ateş ettiği anlar da yer aldı. Gözaltına alınan 8 şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.