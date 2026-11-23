YENİ Asır Gazetesi'nin 21 Aralık 2024'te manşetinden "Aradığınız köye ulaşılamıyor" başlığıyla duyurduğu haberin üzerinden 2 yıl geçti. Muğla'nın Menteşe ilçesinde telefon ve internet hizmetine erişemeyen Yemişendere Mahallesi sakinlerinin şebekelerinden 2027'ye sayılı günler kala hala sinyal alınamıyor. 400 haneli Yemişendere Mahallesi'nde yıllardır çözülemeyen cep telefonu şebekesi ve internet sorunu vatandaşları mağdur ediyor. Telefon görüşmesi yapabilmek için yüksek kesimlere çıkmak zorunda kalan mahalle sakinleri, şebeke yetersizliği nedeniyle ambulans, jandarma ve itfaiye gibi acil hizmetlere ulaşmakta da güçlük çekiyor. Muratlar, Fadıl ve Özlüce gibi çevre köylerde de benzer sorunların yaşandığını belirten vatandaşlar, defalarca başvurmalarına rağmen çözüm bulamadıklarını ifade ederek yetkililerden yardım istiyor. İl merkezine sadece 32 kilometre mesafede bulunan bin 500 nüfuslu mahallede yaşayan öğrenciler ise verilen ödevleri için internetten yararlanmakta zorluk yaşadıklarını ifade ederek yetkililerden çözüm istedi. İki yıl önce de bu konuyu gündeme getirdiklerini anlatan Yemişendere Muhtarı Cemal Yılmaz, "Hala bir çözüm alamadık. Köylüler telefonları çeksin diye yüksek kesimlere çıkmak zorunda kalıyor. Bir an önce çözüm istiyoruz. Acil hizmetlere de ulaşamıyoruz. Orman yangınları gibi durumlarda herhangi bir ihbarda bulunmakta dahi zorlanıyoruz. Bu durum mahallemiz ve çevre mahallelerde yaşayan vatandaşlar için büyük bir sorun" diye konuştu. Yılmaz, konuyu ilettikleri yetkililerden 'Olacak, yapılacak' gibi yanıtlar aldıklarını ancak her hangi bir adım atılmadığına vurgu yaparak, "Yetkililerin artık sesimizi duymasını ve kalıcı bir çözüm üretmesini bekliyoruz" dedi.