COP31 Genel Kurul Kapanış Oturumu'nda konuşan Bakan Murat Kurum, tarafların uzlaşma için büyük çaba gösterdiğini belirterek örtü kararın çok taraflılığın sonuç üretebildiğini dünyaya göstereceğini söyledi. Bakan Kurum, son ana kadar uzlaşının imkânlarını aradıklarını, gelinen noktada tarihî bir fırsatın eşiğinde olunduğunu belirterek, "Kimse istediği her şeyi almadı. Ancak herkes bu metinde kendini bulabilir. Uzlaşının manası da budur. İnşallah bu salondan çıkan karar, dünyaya çok taraflılığın hâlâ sonuç üretebildiğini gösterecektir" dedi.

'GECE GÜNDÜZ ÇALIŞTIK'

Bakan Kurum, COP31 Alanı'ndaki Anadolu Salonu'nda düzenlenen "COP31 Genel Kurul Kapanış Oturumu"nda yaptığı konuşmada, iki hafta boyunca Antalya'da insanlığın ortak geleceği için büyük bir gayret gösterdiklerini, dünyanın dört bir yanından gelen liderleri, bakanları, müzakerecileri, bilim insanlarını ve gençleri aynı hedef etrafında buluşturduklarını belirtti. Gece gündüz çalıştıklarını, birbirlerini dinlediklerini, farklı görüşler arasında köprü kurduklarını dile getiren Kurum, "Son ana kadar uzlaşının imkânlarını aradık, arıyoruz. Geldiğimiz noktada tarihî bir fırsatın eşiğindeyiz. Şimdi önümüzde bu konferansın örtü kararı duruyor. Bu metin sizlerin, delegelerimizin, bu büyük dostlarımızın emeğiyle, sizin sesinizle şekillendi. Elektrifikasyondan 1,5 dereceye, uyum finansmanından okyanuslara kadar her başlık ele alındı" diye konuştu.

ÜLKE TEMSİLCİLERİNE TEŞEKKÜR

İki hafta boyunca gece gündüz fedakârca çalışan tüm ülke temsilcilerine teşekkür eden Kurum; COP31'in Türkiye'de düzenlenmesi yönünde irade ortaya koyan ve müzakerelerin gerçekleştirilmesi için gerekli imkânları sağlayan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a, Türkiye'nin çevre politikalarına destek veren Birleşmiş Milletler (BM) Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı Emine Erdoğan'a, süreç boyunca tek ekip ruhuyla hareket ettikleri Avustralyalı ekibe ve Müzakereler Başkanı Chris Bowen'a teşekkür etti. COP31 Başkanı Kurum, ayrıca sürecin ilerlemesi için aralıksız çalışan Birleşmiş Milletler Sekretaryasına ve İklim Değişikliği İcra Sekreteri Simon Stiell'e, COP29 ve COP30 başkanlıklarına, sürece katkı sunan bakanlara, müzakere heyetlerine ve gözlemcilere de teşekkür etti.

20 BİN KELEBEK BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

ANTALYA'DA düzenlenen COP31'in Mavi Bölgesi'nde yer alan Tropikal Kelebek Bahçesi, ziyaretçilerden büyük ilgi gördü. Konya Selçuklu Belediyesi tarafından hazırlanan 2 bin 600 metrekarelik alanda, 10 farklı türden 10 binden fazla tropikal kelebek uçtu. Kosta Rika, Malezya, Filipinler ve Panama gibi ülkelerden getirilen kelebekler, 28 derece sıcaklık ve yüzde 80 nem oranında doğal yaşam koşullarına yakın bir ortamda ziyaretçilerle buluştu. Renkli kelebeklerin omuzlarına, parmaklarına ve saçlarına konduğu ziyaretçiler, bahçede fotoğraf çektirerek zirvenin yoğun temposuna renkli bir mola verdi. Büyülü bahçe dünya basınına da yansıdı: AFP, Xinhua, SANA ve Kanada gazetesi Le Devoir gibi birçok uluslararası yayın organı bu tropikal bahçeyi haberleştirdi. Özellikle AFP'nin "At COP31, a butterfly oasis thrives amid climate wrangling" başlıklı haberi çok dolaştı.

TÜRK ROBOTU INNO

ANTALYA'DA düzenlenen COP31'in Yeşil Alanı'ndaki Türk Telekom standında, yerli otonom sürüş yazılımından 5G destekli robotik sistemlere kadar birçok teknoloji tanıtıldı. Standın ilgi odağı ise Türk Telekom iştiraki İnnova tarafından geliştirilen yapay zekâ destekli insansı robot Inno oldu. Ziyaretçilerle sohbet edip dans eden robot, özellikle çocukların ilgisini çekti. 1,73 metre boyunda ve 55 kilogram ağırlığındaki Inno Ultra, görüntü, hareket ve ses verilerini analiz ederek Türkçe diyalog kurabiliyor. Ticari ve kurumsal alanlarda kullanılmak üzere geliştirilen robot, çift batarya sistemiyle 6-8 saat çalışabiliyor.

ANADOLU MİRASIYLA DİKKAT ÇEKTİ

MAVİ ve Yeşil Bölge'de kurulan Türkiye Pavilyonları, zirve boyunca her gün binlerce ziyaretçiyi ağırladı. "İklim Değişikliğine Uyum ve Dirençli Kökler" temasıyla hazırlanan pavilyonlar, Anadolu'nun binlerce yıllık mirasını iklim temasıyla birleştirdi. Pavilyonların en dikkat çeken özelliği, sıfır atık anlayışıyla inşa edilmiş olmasıydı. Deprem bölgesinden getirilen hafriyat toprağı, hurda metal ve ahşap gibi geri dönüştürülmüş malzemeler kullanıldı. Ziyaretçiler Göbeklitepe'den günümüze uzanan kültürel anlatıyı gezerken, sürdürülebilir mimariyi de yakından görme fırsatı buldu.

GUINNESS REKORUYLA KAPANDI

COP31, ziyaretçi sayısıyla Guinness rekoru kırdı. Yeşil Bölge'yi yaklaşık 300 bin kişi ziyaret ederken, Mavi Bölge'ye günlük girişler hiçbir gün 25 binin altına düşmedi. Liderler Zirvesi'nin ikinci gününde bu sayı 45 bine kadar çıktı. Yetkililer, COP31'in dünya tarihinde en fazla ziyaretçi ağırlayan iklim konferansı olduğunu ve Guinness tarafından tescillendiğini açıkladı.

CARETTA CARETTA YÜZLERİ GÜLDÜRDÜ

BİRLEŞMİŞ Milletler İklim Değişikliği Konferansı'nın (COP31) maskotu caretta caretta, eğlenceli bir animasyon videosuyla ilgi odağı oldu. Paylaşım COP31'in sanal medya hesabından yapıldı. 22 saniyelik animasyon videosunda, boynunda kırmızı ve beyaz fular bulunan iri yeşil gözlü mavi caretta karakterinin konferans alanındaki maceraları anlatıldı. Gerçek görüntülerle animasyonun bir araya getirildiği videoda caretta, bitkiler ve çiçeklerle çevrili alanlarda oturuyor, katılımcıların arasında dolaşıyor ve farklı sahnelerde izleyenlerin karşısına çıkıyordu. Özellikle yabancı konukların ve ziyaretçilerin ilgi gösterdiği maskotla çok sayıda kişi hatıra fotoğrafı çektirdi.