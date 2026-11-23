BULTÜRK İzmir Şubesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen 1. Birlik ve Dayanışma Gecesi'nde Bulgaristan Türkleri bir araya geldi. Etkinlikte kültürel kimliğin korunması, ortak tarih ve toplumsal dayanışmanın yanı sıra Türkiye'de siyasi temsilin güçlendirilmesi konuları ele alındı. Bulgaristan Türkleri Kültür ve Hizmet Derneği (BULTÜRK) İzmir Şubesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen etkinlikte, birlik ve dayanışma mesajları verildi. Yurt içinden ve Bulgaristan'dan isimlerin destek verdiği geceye, Bulgaristan İçişleri Bakanı Ivan Demerdzhiev, Kırcaali Valisi Biser Nikolov ve AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala çelenk gönderdi. Programda BULTÜRK İzmir Şube Başkanı Özcan Barış, BULTÜRK Genel Başkanı Rafet Ulutürk ve BGSAM Başkan Yardımcısı Arzu Ünal konuşma yaptı. Bulgaristan Türklerini ortak tarih ve kültürel değerler etrafında bir araya getiren program, "Birlikte daha güçlü, ortak değerlerimizle geleceğe" mesajıyla sona erdi.