Türk Silahlı Kuvvetleri'nde 20 yıl görev yapan uzman çavuş Yüksel Özçelik (56), son tayin yeri olan memleketi Menemen ilçesinde emekli olarak ata topraklarında çiftçiliğe yöneldi. 11 yıldır ailesiyle birlikte Emiralem Mahallesi'nde bulunan 8 dönümlük arazide serasız ve kimyasal ilaç kullanmadan üretim yapan Özçelik, ağırlıklı olarak çilek üretiyor. Geçen yıllarda Emiralem Çilek Festivali'nde üst üste ödüller alan Özçelik, hobi olarak başladığı işi ailesiyle birlikte büyüterek bölge halkına örnek oluyor.

'HOBİ OLARAK BAŞLADIK'

Yüksel Özçelik, "Menemen alayından emekli oldum. Tayinde son olarak kendi memleketinde görev yapıp ve kendi işini yapmak çoğu askerin hayalidir. Ata toprağı olduğu için emekli olduktan sonra eşimle birlikte hobi olarak başladık. Sonra büyüttük ve şu anda da 8 dönüm araziyi işliyoruz. Çilek, brokoli, bakla ekiyoruz. Mevsimlere göre kışın kış sebzesi, yazın yaz sebzesi olarak toprağımızı değerlendiriyorum ama genelde çilek ağırlıklı üretim yapıyoruz.Kayınbabam ve eşimle birlikte bu işi yapıyoruz, işçi getirmeden kendi aile tarımımızı yapıyoruz. 'Topraktan geldik, toprağa gideceğiz' düşüncesiyle hareket ediyoruz. Toprağa baktıkça verim verecek. Çevremizde betonlaşma olduğu için toprağa daha da çok önem vermemiz gerektiğini düşünüyorum. Önce toprağı babam işlemiş, sıra bana geldi. Benden sonra da oğlum devam edecek" diye konuştu.