CUMHURBAŞKANLIĞI Hükümet Kabinesi bugün Beştepe'de toplanıyor. Toplantıda emeklilere yönelik maaş düzenlemesi masada olacak. Fon soruşturması ve Terörsüz Türkiye sürecindeki son durum da ele alınacak. Emeklilerin merakla beklediği konuların başında en düşük emekli aylığına yapılabilecek artış geliyor. Gündemdeki seçenekler arasında en düşük emekli maaşının yükseltilmesi de bulunuyor. Ancak artış miktarı ve refah payı oranına ilişkin henüz kesinleşmiş bir rakam açıklanmadı. Başkan Erdoğan'ın daha önce düzenlemenin yeni yıldan önce hayata geçirileceğini belirttiği aktarıldı. Emekli maaşlarına yönelik çalışmanın bütçe görüşmelerinin tamamlanmasının ardından kanun teklifi olarak Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulması bekleniyor. Düzenlemenin ne zaman yürürlüğe gireceği ve maaşlara ne kadar artış yapılacağı konusunda henüz kesinleşmiş bir karar bulunmuyor.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ

KABİNE toplantısında fon soruşturmasına ilişkin son gelişmelerin de değerlendirilmesi bekleniyor. Soruşturmanın adli ve idari boyutlarının ele alınacağı, yürütülen çalışmaların mevcut durumunun görüşüleceği belirtiliyor. Toplantının gündeminde olması beklenen bir diğer başlık ise Terörsüz Türkiye süreci. Terör örgütünün silah bırakmasına yönelik gelişmeler ile güvenlik birimlerinden gelen istihbarat raporlarının değerlendirilmesi öngörülüyor. Kabine toplantısında dış politikadaki gelişmelerin de görüşülmesi bekleniyor. Antalya'da gerçekleştirilen COP31 İklim Zirvesi'nin sonuçlarının da Kabine toplantısında ele alınması bekleniyor.