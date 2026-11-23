Haberler Gündem Hayvancılıkta yerli genler ile milli güvence Hayvancılıkta yerli genler ile milli güvence Anadolu’nun zorlu iklim ve mera koşullarına yüzyıllardır uyum sağlayan yerli koyun ve keçi ırkları, Türkiye’deki hayvancılığın geleceğinde stratejik rol üstleniyor. İthal ırklar yerine coğrafyaya uyumlu yerli gen kaynaklarının korunması; düşük maliyetli üretimden gıda güvenliğine, iklim direncinden milli biyogüvenliğe kadar pek çok alanda önem taşıyor. HÜSEYİN KILIÇ









Küçükbaş hayvancılık, koyun ve keçi gibi hayvanların yetiştirilmesi ve yönetilmesi anlamına geliyor. Bu süreç çiftçilere et, süt, yün gibi çeşitli ürünler sunarak önemli bir kaynak oluşturuyor. Ayrıca, küçükbaş hayvancılık kırsal kalkınma ve yerel ekonomilerin güçlenmesi açısından da oldukça önem taşıyor. İTHAL YERİNE YERLİ IRKLAR

İthal kültür ırkları yüksek verim için kontrollü çevre, kaliteli yoğun yem ve istikrarlı iklim koşullarına gereksinim duyarken Anadolu'nun yerli koyun ırkları, "verim" kriterinden ziyade "beka ve sürdürülebilirlik" yeteneği sergilemektedir. Anadolu coğrafyası küçükbaş hayvanlar için büyük bir imkan oluşturmaktadır. Hayvancılıkta kendi kendimize yetebilmenin en önemli yolu yerli ırklarımızın geliştirilmesinde yatmaktadır. YÜKSEK SÜT VERİMLİLİĞİ

Türkiye, bu alanda zengin bir geçmişe sahip ve farklı iklim koşullarında bu hayvanları yetiştirmek mümkün. Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki Kangal koyunları dayanıklılıklarıyla tanınırken, Ege Bölgesi'ndeki keçi türleri ise yüksek süt verimiyle dikkat çekiyor. Ayrıca, küçükbaş hayvancılık kırsal kalkınma ve yerel ekonomilerin güçlenmesi açısından da oldukça önem taşıyor. Bu sektörün yaygınlaşması, pek çok aileye geçim kaynağı sağlarken toplumsal kalkınmaya da katkıda bulunuyor.

MERAYA DAYALI YETİŞTİRİCİLİK

Ülkemizin coğrafi yapısı ile geniş meralarını göz önüne aldığımızda, düşük maliyetli kaliteli hayvancılık yapılabilmesi için gereken potansiyele sahip olduğunu söyleyebiliriz. Bu meraların büyük çoğunluğu düşük verime sahip olduğundan küçükbaş hayvancılık yapılması daha uygun bir tercih olacak. Yerli koyun ırklarımızın yüzde 90'ı meraya dayalı yetiştiriciliğe uygun bulunmaktadır. YÜKSEK GİRDİ VE GÜVENLİ ÇIKTI

Akkaraman ve morkaraman gibi yağlı kuyruklu yerli ırklar, meraların yetersiz olduğu dönemlerde kuyruk yağını hayati bir enerji bankası olarak kullanmakta zayıf mera ve engebeli arazi koşullarında günlük 10-15 km yol kat edebilmektedir. Bölgesel parazit ve endemik hastalıklara karşı doğal bağışıklığı olan bu gen kaynakları, olumsuz çevre koşullarında dahi yüksek oranda yaşama gücü göstererek farklı ve olumsuz çevre koşullarında hızla kondisyon kaybeden ithal ırklardan ayrışmaktadır. İthal hayvanların "yüksek girdi yüksek çıktı" prensibine karşılık, kalitesiz meraları ete ve süte dönüştürebilen yerli ırklar "düşük girdi güvenli çıktı" modeliyle çalışır. Bu durum, yüksek yem maliyetleri ve kuraklık kıskacındaki Türkiye hayvancılığı için sürdürülebilirlik noktasında önemli bir rol oynamaktadır. COĞRAFYAYLA UYUM

Anadolu'nun her köşesi farklı bir yerel iklime ve bitki örtüsüne sahipken tek bir hayvan soyundan her yerde aynı yüksek verimi beklemek büyük bir yanılgıdır. Geleceğimizi güvenceye almanın sırrı, bu toprakların zorluklarına yüzyıllardır göğüs germiş yerli hayvanlarımızı doğru bölgelerde, ekonomik ve sürdürülebilir bir şekilde yaşatmaktan ve desteklemekten geçmektedir. Doğayı zorlayarak hayvancılık yapılamaz, kalıcı ve bereketli bir üretim ancak coğrafyayla uyum içinde mümkündür. EKOLOJİYE UYUMLU

Türkiye'nin bölgeleri coğrafi yapı, rakım ve bitki örtüsü bakımından büyük farklılıklar göstermektedir. Bu sebeple her bölgenin kendi ekolojik koşullarına uyum sağlamış özel ırkların yetiştirilmesi ekonomik ve sürdürülebilir hayvancılıkta temel şartıdır. Bölgesel anlamda en uygun eşleşmelerin; İç Anadolu'da akkaraman ve varyeteleri, Doğu Anadolu'da morkaraman, Güneydoğu Anadolu'da ivesi, Marmara ve Ege'de kıvırcık, sakız ve Karacabey merinosu, Karadeniz'de ise karayaka şeklinde olduğunu görebiliriz. Bu bölgesel uzmanlaşma hayvan başına alınan et, süt ve yapağı verimini en üst seviyeye çıkarırken çevreye uyumsuzluktan kaynaklanan ölüm oranlarını, ilaç maliyetlerini ve ekstra bakım masraflarını en aza indirmenin en etkili yoludur.