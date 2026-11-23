TOPLU Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) bünyesinde faaliyet gösteren Emlak Yönetim Hizmetleri ve Ticaret A.Ş, 34 ilde toplam 619 taşınmazı açık artırmayla satışa çıkaracak. 2-3 Aralık 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek müzayedede İzmir'den 76 taşınmaz yer alacak. Satışlardan 1.8 milyar TL gelir elde edilmesi bekleniyor.

AÇIK ARTIRMA

EMLAK Yönetim Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. tarafından yayımlanan müzayede ilanına göre, 34 ildeki 619 taşınmazın satışı için açık artırma toplantıları 2-3 Aralık tarihlerinde saat 10.30'da başlayacak. Açık artırmalar İstanbul TOKİ Hizmet Binası Konferans Salonu ile Ankara Yenimahalle'de bulunan İLBANK Sosyal Tesisleri Macunköy'de gerçekleştirilecek. İnternet üzerinden de katılım sağlanabilecek müzayedede İzmir için 76 ayrı taşınmaz listelendi. İlçe bazında dağılıma bakıldığında, Urla'da 46 taşınmaz için 646 milyon 250 bin TL, Çeşme'de 5 taşınmaz için 1 milyar 5 milyon 700 bin TL, Dikili'de 19 taşınmaz için 187 milyon TL, Bergama'da 3 taşınmaz için 27 milyon 550 bin TL, Torbalı'da 2 taşınmaz için 11 milyon 600 bin TL ve Aliağa'da 1 taşınmaz için 7 milyon 200 bin TL muhammen bedel belirlendi.