Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde yaşanan aile içi şiddet olayı, iki kişinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlandı. Bakılar Mahallesi'nde yaşayan 66 yaşındaki Hasan Ergün, henüz bilinmeyen bir nedenle eşi Fatma Ergün'e (57) av tüfeğiyle ateş etti. Ardından aynı silahı kendisine doğrultarak ateşleyen Hasan Ergün, eşiyle birlikte ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan çift, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

5 ÇOCUKLARI VARDI

Olay, önceki gün saat 18.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Hasan Ergün, evde eşi Fatma Ergün ile birlikte bulunduğu sırada av tüfeğiyle ateş açtı. Fatma Ergün'ü vuran Hasan Ergün, daha sonra aynı tüfekle göğsüne ateş etti. Evden yükselen silah seslerini duyan mahalle sakinleri, durumu vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve gelen sağlık görevlileri, ağır yaralı halde bulunan çifte ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılan Hasan ve Fatma Ergün, doktorların çabalarına rağmen yaşamını yitirdi. Hasan ve Fatma Ergün çiftinin 5 çocuk sahibi olduğu, her iki ismin de daha önce

kanser tedavisi gördüğü öğrenildi. Fatma Ergün'ün yakın zamanda kanseri yenerek tedavisini tamamladığı belirtildi. Öte yandan çift arasında geçmiş yıllarda yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle Hasan Ergün hakkında evden uzaklaştırma kararı verildiği bilgisine ulaşıldı. Hayatını kaybeden çiftin cenazeleri, inceleme ve ön otopsi işlemleri için Gazipaşa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.