Şüphesiz dünya üzerindeki tüm toplumlarda dahiler vardır ve dünya döndükçe var olmaya da devam edecek. Ancak bazen insana şans da yardım etmeli diye düşünenlerdenim. Geriye dönüp baktığımızda hayatımızı kolaylaştıran birçok buluşun tesadüfen ortaya çıktığını da inkâr edemeyiz. Bu gün 64 yaşında olan ünlü Fransız ayakkabı tasarımcısı Christian Louboutin'in kadınların ayakkabılarının ayaklarının altına kırmızı oje sürerek milyar dolarlık bir moda imparatorluğu kurduğunu acaba kaçımız biliyoruz? Louboutin'in, artık bir dünya markası haline gelen ünlü kırmızı tabanlı ayakkabılarının öyküsü eminim sizleri çok şaşırtacak. O halde hemen anlatmaya başlayalım...

AYAKKABILARI ONU BÜYÜLÜYORDU

Moda imparatoru Louboutin'in, okul yılları çok ama çok sıkıntılı geçti. Diğer arkadaşlarından oldukça farklı biriydi. Okuldan nefret ediyor ve her fırsatta okulu kırıyordu. Devamsızlığı hem ailesini hem de öğretmenlerini endişelendiriyordu. Okuldan kaçmalarına son zamanlarda evden kaçmalar da eşlik etmeye başlamıştı. Ailesi ve çevresi onun adam olamayacağını düşünüyordu. Geceleri de evden kaçan Louboutin soluğu ise Paris'in ünlü gece kulüplerinin önünde alıyordu. Ancak onu oraya çeken asla eğlence değildi. Dansçı kadınların ayaklarındaki zarif ayakkabılar onu adeta büyülüyordu. Bu tutkusu takıntı haline gelmişti. Her fırsatta soluğu gece kulüplerinin önünde alıyor ve dansçı kadınların ayakkabılarını bakışlarıyla hafızasına kazıyordu.

TASARIMLARINI ÇİZMEYE BAŞLADI

Eve döndüğünde eline geçirdiği kara kalemle o ayakkabıları alelacele kâğıda çiziyor ve modellerini elinden geldiğince geliştirmeye çalışıyordu. Hiç tasarım eğitimi almamış olmasını ise kendisine sorun etmiyordu. Sonunda kararını verdi Paris'te eski bir ayakkabı atölyesine girerek mesleği ustalarından öğrendi. Aradan yıllar geçti, artık kendine ait bir atölyesinin olması gerektiğini düşündü. Küçük ve son derece mütevazı bir dükkân açtı. Günler geçiyor ama tasarladığı ayakkabılar da kendince hep bir eksik bir şey olduğunu düşünüyordu. Onu dünyanın en ünlü tasarımcılarından birine dönüştürecek şey henüz gerçekleşmemişti.

ŞAŞKIN BAKIŞLAR

Günlerden bir gün yeni tasarladığı ayakkabıya umutsuzca bakarken bir şeyin eksik olduğunu fark etti. Tasarım kusursuzdu ama ayakkabı sıradan görünüyordu. Canı sıkılmıştı, başını sağa sola salladı. 'Acaba eksik olan şey neydi?' Uzun uzun düşündü... O sırada yanında oturan yardımcısını fark etti. Kadın umursamaz şekilde kırmızı ojeyle tırnaklarını boyuyordu. Ojenin rengi son derece alımlı bir kırmızıydı. Bir anda

oje şişesini yardımcısının elinden kaptı ve kadının şaşkın bakışları altında kırmızı renkli ojeyi ayakkabının tabanına sürdü.

TASARIMLARI MODA İKONU OLDU

Ayakkabının tabanı kırmızıya boyandıkça modelin eşsiz güzelliği de ortaya çıkmaya başlamıştı. 'İşte bu' diye sevinçle haykırdı. Ve küçük bir dokunuş bir anda ilerde çok ünlü olacak markayı yaratmıştı. Tamamen tesadüftü... Kısa sürede 'kırmızı tabanlar' o markanın imzası haline geldi. Öyle ki ayakkabılar dünyanın en gözde mağazalarında kapış kapış satılıyor, hatta insanlar markaya bakmadan kırmızı tabanlı ayakkabılara sahip olabilmek için adeta bir birleriyle yarışıyorlardı.

ÖNLENEMEYEN YÜKŞELİŞ

İŞ çığırından çıkmış gibi görünüyordu. Tabii kısa sürede taklitleri tüm dünyada hızla yayıldı. Markanın yaratıcısı Louboutin bu rengi korumak için mahkemelerde uzunca süre mücadele etmek zorunda kaldı. Bir zamanlar okuldan atılan o çocuk sonunda kimsenin aklına gelmeyen küçücük bir ayrıntıyla bir anda moda devi olmayı başarmıştı. İnanılmaz bir yükseliş öyküsü onun filmleri aratmayacak hikâyesine eşlik etti.

CHRISTIAN LOUBOUTIN MARKASI

CHRİSTİAN Louboutin, 1991 yılında Fransa'nın Paris şehrinde aynı adı taşıyan Fransız ayakkabı ve moda tasarımcısı tarafından kurulmuş lüks bir moda markasıdır. İmza niteliğindeki kırmızı lake tabanı yarattığı markanın en belirgin ve ikonik özelliğidir. Kadın koleksiyonları arasında topuklu ayakkabı, bot, loafer, spor ayakkabı, çanta ve kozmetik ürünleri bulunur. Erkek koleksiyonlarında ise spor ayakkabılar, klasik deri ayakkabılar, çantalar ve aksesuarlar yer alır. Diğer ürün gruplarında çocuk ayakkabıları, gelin koleksiyonları, parfümler ve makyaj ürünleri mevcuttur.