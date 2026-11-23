MİLLİ Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı okullarda eğitim gören yaklaşık 17 milyon öğrenci, 16-20 Kasım tarihleri arasındaki ara tatilin ardından bugün yeniden dersbaşı yapıyor. Yaklaşık 1,2 milyon öğretmen de öğrencilerle birlikte sınıflara dönecek. 2026-2027 eğitim öğretim yılının ilk dönemi 22 Ocak 2027'de sona erecek. Yarıyıl tatili 25 Ocak-5 Şubat tarihleri arasında yapılacak. İkinci dönem 8 Şubat'ta başlayacak, 25 Haziran 2027'de tamamlanacak. İkinci dönem ara tatili ise 8-12 Mart tarihleri arasında uygulanacak.

YAVRU AYILARIN VURULMASINA BAKANLIKTAN SORUŞTURMA

TARIM ve Orman Bakanlığı, Ankara'nın Kızılcahamam ilçesindeki Soğuksu Milli Parkı'nda iki yavru bozayının vurulmasına ilişkin idari soruşturma başlattı. Olayın tüm yönleriyle araştırılması için Teftiş Kurulu görevlendirildi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, ihmali veya kusuru bulunanlar hakkında gerekli işlemlerin yapılacağı belirtilirken, yavru ayıların bulunarak koruma altına alınması için ekiplerin sahadaki çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.