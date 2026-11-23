Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre; 'Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesi' vizyonu doğrultusunda, bölgenin güven, istikrar ve geleceğinin teminatı olmak üzere yürütülen süreç doğrultusunda çalışmalar sürüyor. Çatışma riski bulunan barınma alanlarının boşaltılmasına yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında terör örgütü PKK/KCK'nın 8 Ekim'de boşalttığı, Irak'ın kuzeyinde Metina alanı Baze bölgesinde bulunan 4 barınma alanına (Hebat, Yajk, Sabri ve Sason) ilaveten; bu kez Hakurk alanında 14 barınma alanı boşaltıldı. 18 Kasım itibarıyla boşaltılan Ciğer Tepe, Şerif, Alişer, Kendekola, PAJK, Baran Cephanelik, Hınere/Hastane, Terzihane, Mazlum Doğan, Pratik Yönetim, Cephanelik, Yusuf-Asayiş, Hemin ve Cesur alanları, Milli Savunma Bakanlığı tarafından kullanılamaz hale getirilecek.

'BÜTÜNLEŞME AMACINA YAKLAŞTIRMAKTA'

Güvenlik kaynakları tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Sahada yaşanan olumlu gelişmeler hem sürecin ilk ve en önemli safhalarından silahsızlanma aşamasının tamamlanmasında kaydedilen ilerlemeyi ülke kamuoyuna göstermekte hem de bölge ülkelerinin ulusal güvenlik ve siyasi istikrarına katkıda bulunmaktadır. Bugüne kadar birçok kritik eşiğin aşıldığı, gerçekçi ve hassas bir anlayışla yürütülen sürecin selameti, sahadaki çalışmalardan gelen somut, doğrulanabilir ve aynı zamanda sürecin başarıyla tamamlanmasına yönelik iradenin tezahürü olarak görülebilecek bu tür gelişmelere dayanmaktadır. Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun uyarınca faaliyetlerine başlayan Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşme Koordinasyon Kurulu ve bu Kurula bağlı çalışan alt komisyonların sürekli takibindeki her müspet gelişme süreci, ülkeye Kanunun belirlediği şartlarda dönecek kişilerin toplumla bütünleşmeleri amacına bir adım daha yaklaştırmaktadır. Demokrasi, kapsayıcılık ve uzlaşı ilkeleri etrafında şekillenecek toplumsal uyum süreci, önceden yeterince yararlanılamayan güçlü insan potansiyelinin topluma kazandırılmasına ve geçmişte başka alanlarda sarf edilen büyük bir ekonomik kaynağın ülkemizin refahına ve aydınlık yarınlarına seferber edilmesine imkan sağlayacaktır."