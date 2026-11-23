DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, katıldığı bir canlı yayının programında gündemi değerlendirdi. Türkiye'nin askeri gücü ve savaş tecrübesine de dikkat çeken Fidan, "Biz artık savaş nedir bilen bir milletiz. Savaş bizim işimiz. Çok savaştık. Allah uzak tutsun savaştan ama konu savaşmaya gelince bildiğimiz bir yerden soru çıkar. Merak etmeyin" ifadelerini kullandı. Gazze, Suriye, bölgesel savunma ittifakları ve Avrupa Birliği ile vize serbestliği konularına da değinen Fidan, Türkiye'nin bölgesel güvenlik ve istikrar konusundaki kararlılığını vurguladı.

TÜRKİYE'NİN STRATEJİSİ

BAKAN Fidan, "Cumhurbaşkanımızın yıllardır ortaya koyduğu bir dış politika vizyonu var. Orada Mekke Savunma İttifakı, Bölgesel Dörtlü, Gazze 8'li grubu, yani bunlar kriz başladı andan itibaren, bunlar daha önce olmayan şeyler. Ya işbirliği yoluyla az da olsa çok da olsa yol kat edilebiliyor. Asıl olan işbirliği yapmak" ifadelerini kullandı. Fidan, "Seçimlerden sonra Gazze'de hareketlilik olacağını düşünüyorum. Her platformda Gazze meselesini unutmayacağız ve unutturmayacağımız bir konudur" dedi "Avrupa Birliği diye bir yapı olmasa biz Avrupa'dan belki bu ülkelerin yarısından fazlasıyla sorunumuz olmayacak" ifadelerini kullanan Fidan, "Avrupa Birliği ortak karar alıp Schengen bölgesine işi soktuğu için birçok ülkenin, yani biz Schengen'e vizesine tabi ülke durumuna düşmüş durumdayız. Vize serbestliğinin hayata geçmesi için tamamlamamız gereken birkaç tane konu var. Meclisten geçirmemiz gerekiyor. Bunun yapılması için Cumhurbaşkanımız da talimat verdi" dedi.