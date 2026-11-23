YEŞİL Mutabakat Eylem Planı kapsamında sulama, kuraklık ve verim tahmininde "Dijital Sulama Yönetimi Sistemi" kullanılacak, akıllı tarım uygulamalarında yapay zeka etkin rol oynayacak.

6 HEDEF 22 EYLEM

"Sürdürülebilir Tarım" başlığında belirlenen 6 hedef ve 22 eylem ile tarımsal üretimin çevresel etkilerinin azaltılması ve sektörün iklim değişikliğine dayanıklılığının artırılması amaçlanıyor. Bu çerçevede, pestisit ve kimyasal gübre kullanımı azaltılacak, organik tarım geliştirilecek, "Dijital Sulama Yönetimi Sistemi" hayata geçirilecek ve karbon tarımı için altyapı kurulacak. Pestisit ve antimikrobiyallerin kullanımının azaltılmasına yönelik olarak Avrupa Birliği'nin (AB) ortaya koyduğu hedefler doğrultusunda çalışmalar gerçekleştirilecek, bilinçlendirme çalışmaları yürütülecek, biyolojik ve biyoteknik mücadele yöntemlerinin kullanımı artırılacak.