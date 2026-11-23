Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, velayet kararlarında çocuğun üstün yararının esas alınması gerektiğine hükmetti. Anneye verilen velayeti, çocukların ihmal edildiği yönündeki iddiaların yeterince araştırılmadığı gerekçesiyle bozdu. Kayseri'de boşanma davası açan çiftin çocuklarının velayeti yerel mahkeme tarafından anneye verildi. Karara itiraz eden baba, eski eşinin çocukları ihmal ettiğini öne sürerek velayetin değiştirilmesini istedi. İstinaf başvurusu reddedilen dosyayı inceleyen Yargıtay, velayet dışındaki hükümleri onarken velayet kararını bozdu.

ÇOCUĞUN ÜSTÜN YARARI GÖZETİLMELİ

Daire, velayetin kamu düzenini ilgilendirdiğini ve yargılamanın her aşamasında yeniden değerlendirilebileceğini vurguladı. Kararda, uzmanlardan yeni rapor alınarak çocukların üstün yararına göre karar verilmesi gerektiği belirtildi. Yargıtay, çocuğun menfaati gerektirdiğinde velayet sahibinin değiştirilebileceğine dikkat çekti.