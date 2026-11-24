İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere yönelik yürütülen fon soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında tutuklanan eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın ev hapsi ve yurt dışına çıkış yasağı şartıyla tahliyesine karar verildi.

İKİ SUÇTAN TUTUKLANMIŞTI

Soruşturma kapsamında ilk olarak 7 Ekim'de eşi İlyas Kaya ile birlikte savcılığa ifade veren Fatma Betül Sayan Kaya, 5 Kasım'da yeniden ifade vermek üzere İstanbul Adalet Sarayı'na çağrılmıştı. Savcılıktaki işlemlerinin ardından nöbetçi sulh ceza hâkimliğine sevk edilen Kaya, tutuklanmıştı.