AYDIN Çıldır Havalimanı'nın geliştirilmesi için beklenen altyapı ihalesi sonuçlandı. 7 milyar 790 milyon liralık sözleşme Föy İnşaat-Yıldızlar İnşaat ortaklığına verilirken Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, havalimanı projesinin 2028'in ilk çeyreğinde tamamlanmasının hedeflendiğini açıkladı. Çerçioğlu, projenin kentin geleceğine önemli katkılar sunacağını belirterek Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'na teşekkür etti. Çerçioğlu, "Ankara'nın gücünü Aydın'ın enerjisiyle buluşturarak şehrimize değer katmaya, hemşehrilerimiz için durmadan çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.