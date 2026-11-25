CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) eski Genel Başkanı Hikmet Çetin, tedavi gördüğü hastanede 89 yaşında hayatını kaybetti. Çetin daha önce TBMM Başkanlığı görevini de üstlenmişti. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da, Hikmet Çetin'in vefatı dolayısıyla bir mesaj paylaştı. Kurtulmuş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "TBMM Başkanlığı başta olmak üzere devletimizin çeşitli kademelerinde görev üstlenen Sayın Hikmet Çetin'in vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve tüm sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum."