İZMİR Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda düzenlenecek "Çocuk İçin Koruyucu Adalet, Güvenli Yarınlar" panelinde, çocukların suça sürüklenmesine yol açan nedenler, şiddetin farklı boyutları ve önleyici müdahale yöntemleri ele alınacak. Uzman isimlerin katılacağı etkinlik, bugün İzmir Adliyesi'nde gerçekleştirilecek. Saat 10.00'da başlayıp 17.00'ye kadar sürecek panelde, çocuk adalet sistemi farklı yönleriyle masaya yatırılacak. Açılış konuşmalarının ardından başlayacak ilk oturumda, çocuk adalet sistemi ve çocukların suça sürüklenmesine çok boyutlu bakış değerlendirilecek. Öğleden sonraki ikinci oturumda ise suça sürüklenmenin dinamikleri ve şiddetin farklı görünümleri konuşulacak. Çocuklarda suçun çok boyutlu ve epigenetik analizi, madde kullanımı, medyanın etkisi ve dijital şiddet oturumun gündemini oluşturacak. Günün son oturumunda çocuk adaletinde müdahale, koruma ve yeni yaklaşımlar değerlendirilecek. Akademisyenlerin yanı sıra emniyet, yargı, hukuk ve psikoloji alanlarından uzmanların katılacağı panel, kapanış konuşmaları ve plaket takdimiyle sona erecek.Çocuklar için koruyucu adalet masaya yatırılacak