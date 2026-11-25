MİLLİ Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmenlerin cep telefonlarına gönderilen mektuplarda öğretmenlik mesleğinin taşıdığı sorumluluğa, öğretmenlerin yetiştirdikleri nesillerle ülkenin geleceğine sundukları katkılara ve öğrencilerinin hayatında bıraktıkları izlere dikkati çekti. Tekin, öğretmenlerin fedakarlıklarına, yıllar içinde edindikleri tecrübelere ve eğitim sistemindeki vazgeçilmez rollerine vurgu yaptı.

ÖĞRETMENLİĞİN GÜZELLİĞİ

ÖĞRETMENLİK mesleğinin öğrencilerin hayatındaki etkisine değinen Tekin, "Onlar söylediklerinizden çok nasıl söylediğinizi, öğrettiklerinizden çok nasıl yaşadığınızı hatırlayacaklar. Bir gün büyüyüp hayatın içinde yollarını ararken içlerinde yankılanan ses, belki de bugün sınıfta kurduğunuz bir cümle olacak. Öğretmenliğin hem ağırlığı hem de güzelliği buradadır, siz bir dersi bitirirsiniz ama o derste ektiğiniz tohum yıllar sonra hiç görmediğiniz bir bahçede çiçek açar" ifadelerini kullandı. Tekin, mektubuna şöyle devam etti: "Her öğrencinizin ayrı bir hikayesi olduğunu bilerek onların sevinçlerini, kaygılarını ve güçlüklerini paylaştınız, öğretmenliğin ders saatleriyle sınırlı kalmayan büyük sorumluluğunu yıllarca taşıdınız. Ertesi günün hazırlığıyla geçen akşamlarınız, bir öğrencinizin derdine çare aradığınız saatler, zorluklar karşısında gösterdiğiniz sabır ve kararlılık, bugün ülkemizin dört bir yanında yetiştirdiğiniz insanların hayatında karşılığını buluyor. Siz, yetiştirdiğiniz öğrencilerle ülkemizin bugününe katkıda bulundunuz. Öğretmenliğe adadığınız yıllar boyunca kıymetlendirdiğiniz tecrübeyle yarınlarına da ışık tutmaya devam ediyorsunuz."

'SAYGIYLA HATIRLANACAK'

TEKİN emekli öğretmenlere gönderdiği mektupta, "Sizlerin bilgisi ve tecrübesi, halen eğitim hayatımızın kıymetli bir parçasıdır. Bugün de genç öğretmenlerimizin yararlanabileceği, eğitim anlayışımıza katkı sunabilecek önemli bir birikime sahipsiniz" açıklamasında bulundu. Bakan Tekin, öğretmenlerin ülkenin geleceğine sundukları katkıların unutulmayacağını belirterek, "Bu ülkenin ufkunda ve hafızasında bıraktığınız izler, daima saygıyla hatırlanacaktır" ifadesini kullandı. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin hedeflerine de değinen Bakan Tekin, öğretmenlerin modelin hayata geçirilmesindeki rolünü şu sözlerle vurguladı: "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile hayal ettiğimiz nesil bilgiyi hikmetle, beceriyi erdemle, öz güveni sorumlulukla buluşturan, kökleri bu toprakların irfanında, ufku insanlığın ortak iyiliğinde olan bir nesildir. Bu ideal ancak sizin sınıfınızda, sizin alın terinizle hayat bulacaktır."