TEKİRDAĞ'IN Çerkezköy ilçesinde ekspertiz sırasında araçtan gelen kötü koku üzerine yapılan detaylı incelemede, airbag bölümünden büyü olabileceği düşünülen kağıt çıktı. Üzerinde ilginç işaretlerin bulunduğu kağıt yakıldı. Ekspertiz Tamer Yavaş, "Satıcıyla istişareye girdiğimizde son 2 ay içerisinde 4-5 kez kaza yaptığını öğrendik. Başına gelmeyen kalmamış. Biz büyüyü imha ettik, dualar eşliğinde yakıp küllerini çöpe attık. Yanlış mı yaptık bilmiyoruz. 'Sirkeye yatırmanız gerekiyordu' diye yorumlar da geliyor" ifadelerini kullandı. Yavaş, olayın ardından alıcının aracı satın almaktan vazgeçtiğini de sözlerine ekledi.