MİLYONLARCA konut ve iş yeri sahibini ilgilendiren 2026 yılı emlak vergisi ikinci taksit ödemelerinde sona yaklaşıldı. Yılda iki dönem halinde tahsil edilen emlak vergisinin ikinci taksit ödemeleri 30 Kasım 2026 Pazartesi günü tamamlanacak. Belirlenen tarihe kadar ödeme yapmayan mükellefler, geciken tutar üzerinden aylık yüzde 3,7 faiz ödemek zorunda kalacak. Emlak vergisi ödemeleri, taşınmazın bağlı bulunduğu belediyenin internet sitesi üzerinden veya belediyelerin tahsilat veznelerinden yapılabilecek.