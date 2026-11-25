AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Yeni Parti grup toplantısında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik ifadeleri kınadı. AK Parti Sözcüsü Çelik, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yeni Parti grup toplantısında Sayın Cumhurbaşkanımız hakkında kullanılan ifadeler son derece çirkindir. En güçlü şekilde kınıyoruz" ifadelerini kullandı.

DEMOKRASİ KARŞITLIĞI

ÇELİK mesajının devamında şu ifadeleri kullandı: "Bazılarının Yeni Parti grup toplantısında slogan atarak 'diktatörlük' ve 'faşizm' gibi ahlak dışı ifadelerle Sayın Cumhurbaşkanımızı yan yana zikretmesi, demokrasi karşıtı bir zihniyetin ürünüdür. Cumhurbaşkanımıza dönük bu çirkin ifadeler siyasi riyakarlığın en açık göstergesidir. Geldiği her makama seçimle ve millet iradesiyle gelmiş Cumhurbaşkanımızla ilgili kullanılan bu çirkin ifadeler, bu ifadeleri kullananların kendi tanımıdır. Esas olan millet iradesidir. Bu irade seçimlerde defalarca Cumhurbaşkanımızdan yana tecelli etmiştir. Demokrasiden nasibini almamış zihniyetlere en büyük cevap millet iradesidir."