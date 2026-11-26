Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'la bakanlıkta bir araya geldi.

Bakan Uraloğlu'nun sanal medya hesabından görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, "İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cemil Tugay ile Bakanlığımızda bir araya geldik. Ege'nin incisi, ülkemizin gözbebeği İzmir'imizin ihtiyaçlarını ve şehrimize değer katacak çalışmaları ele aldık. İzmir'imizin her alanda gelişmesi için belediyemizle uyum içinde çalışmayı sürdürüyoruz" dedi.