MİLLİ Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde duyurduğu 30 bin yeni atamaya ilişkin konuştu. Tekin, "2027 yılında Milli Eğitim Akademisi Giriş Sınavı'nı mayıs ayında yapacağız. Mayısta sınavı yapıp, temmuz-ağustos aylarında akademiye öğretmen adayı olarak girecek kişilerimizi belirleyip, eylül ayında başlatıp bir sonraki eylüle kadar eğitimden devam edip, eylül ayında bittiğinde de tam istediğimiz şekilde, başlangıç ve bitiş tarihlerimize uygun olarak başlayacaklar. Şu anda akademide olan 10 bin arkadaşımız bahar aylarında eğitimlerini tamamlayınca öğretmen olarak atanmış olacak. 2026 Akademi Giriş Sınavı ile 15 bin arkadaşımız ve 2027 Akademi Giriş Sınavı ile de 15 bin arkadaşımız olmak üzere toplam 40 bin arkadaşımız yapıyor" diye konuştu.