MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Meclis'te iki sürpriz temas gerçekleştirdi. Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve DEM Parti İmralı heyetiyle bir araya geldi. Bahçeli'nin Meclis'teki makamında gerçekleşen DEM heyeti ile olan görüşme, yaklaşık 40 dakika sürdü. Ziyarette Terörsüz Türkiye sürecinin geldiği aşama konusunda görüş alışverişinde bulunulduğu öğrenildi. Bahçeli daha sonra Kılıçdaroğlu ile bir araya geldi. Görüşme yaklaşık 45 dakika sürdü. Görüşmenin ardından Kılıçdaroğlu, basın mensuplarına, "Türkiye'de medyanın sorunlarını görüştük" açıklamasında bulundu. Görüşmede, "Terörsüz Türkiye" konusunun gündeme gelip gelmediği sorulan Kılıçdaroğlu, "O konulara hiç girilmedi, sadece medya konusu" yanıtını verdi.