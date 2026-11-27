MİLLİ Savunanıma Bakanlığı'nın (MSB) haftalık basın bilgilendirme toplantısında önemli açıklamalar yapıldı. Malatya ve Eskişehir'de gece şartlarında gerçekleştirilen eğitimler sırasında meydana gelen kazaların ardından derhâl adli ve idari süreçler başlatıldığı bildirildi. Açıklamada, "İnceleme ve araştırmalar her türlü olasılığı dikkate alarak titizlikle sürdürülüyor" denildi.

RİSKLER TAKİP ALTINDA

RUSYA-UKRAYNA savaşının Akdeniz'e yansımaları ve deniz güvenliği açısından oluşturabileceği risk ve tehditlerin yakından takip edildiği, Libya tarafının da Bingazi Limanı ve açıklarında gemilere yönelik gerçekleştirilen saldırıları, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu ve Güvenlik Konseyine taşıdığı kaydedildi. Türkiye'nin, Somali ile imzalanan "Savunma ve Ekonomik İş Birliği Çerçeve Anlaşması" kapsamında Somali'nin kıyıları, iç suları ve deniz yetki alanlarında terörizm, deniz haydutluğu, yasa dışı balıkçılık, kaçakçılık ve diğer güvenlik tehditleriyle mücadele edilmesine, Somali Deniz Kuvvetleri ve Sahil Güvenlik Komutanlığının eğitilmesine ve kapasitelerinin geliştirilmesine, deniz yetki alanlarındaki canlı ve cansız kaynakların ekonomiye kazandırılmasına yönelik destek sağlandığı aktarıldı. Temeli atılan deniz kuvvetleri tesisleri de söz konusu iş birliği kapsamında Somali'nin deniz güvenliğinin sağlanması ve askerî altyapısının güçlendirilmesi amacına hizmet ediyor. Tesislerin kapsamı, tamamlanma takvimi ve ülkemizin üstleneceği görevlere ilişkin çalışmalar Somali makamlarıyla koordinasyon içerisinde yürütülüyor. MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Zeki Aktürk ise, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in 30 Kasım-3 Aralık tarihleri arasında ABD'yi ziyaret edeceğini ve ABD Savaş Bakanı Pete Hegseth ile görüşeceğini açıkladı. Edinilen bilgiye göre, Bakan Güler'in ABD'li mevkidaşıyla görüşmesinde; F-16 ve F-35 tedarikleri başta olmak üzere ikili askeri konular ile bölgesel ve küresel gelişmeler ele alınacak.