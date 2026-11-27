SON DAKİKA: Gürcistan elçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.

Diplomasi kaynaklarından yapılan açıklama şu şekilde:

"Gürcistan'ın Ankara Büyükelçisi bugün Dışişleri Bakanlığı'na çağrılmıştır.

Beşiktaş'ın Batum'da oynadığı UEFA Avrupa Ligi maçında yaşanan vahim olaylara ilişkin tepkimiz iletilmiş, çeşitli kanıtlar paylaşılmıştır.

Olayların tüm yönleriyle soruşturulması ve vatandaşlarımıza yönelik orantısız güç kullanımı ve müdahalenin sorumluları hakkında gereken hukuki işlemlerin yapılması talep edilmiştir."