VEFAT eden Kurra Hafız Ali Kemal Hut için Fatih Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene katılan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kendisinin de Kur'an hocası olan merhumun yakınlarına başsağlığında bulundu, tabutu başında dua etti. İstanbul İl Müftüsü Emrullah Tuncel'in namaz sonrası yaptığı duanın ardından İsmailağa Camisi emekli imam hatiplerinden Selahaddin Atamtürk tezkiye konuşması yaptı. Erdoğan da burada yaptığı konuşmada, musallada bulunan hocası Ali Kemal Hut'u çocukluğundan itibaren Kasımpaşa'daki Cami-i Kebir'den tanıdığını, buradan itibaren yürüyen bir yolculukları olduğunu anlattı.

EL-ENANY'Yİ KABUL ETTİ

HUT'UN daha sonra Fatih Çarşamba'ya yerleştiğini kaydeden Erdoğan, "Burada devam eden bir ömür oldu. Ardından Emir Buhari'de talebeler yetiştirmeye başladı ve orada son olarak geçen hafta bir ziyaret vaki oldu. Bu ziyaretten sonra da bu haberi aldık. Allah rahmet eylesin, makamı cennet olsun. Cennetiyle, cemaliyle Rabbim bizleri müşerref kılsın. Biz Kemal Efendi'yi çok sevdik. O bir tevazu timsaliydi. Tevazuda herhalde pek örnek yoktu, öyle bir insandı" ifadelerini kullandı. Erdoğan, "Rabbim bizleri sevgili Habibi'nin 'livâü'l-hamd' ismiyle müsemma sancağı altında haşrucem eylesin. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Zaten tezkiyeler yapıldı, bir tezkiye de biz yapalım. Hep birlikte hakkımızı helal edelim, helal olsun" diyerek konuşmasını tamamladı. Erdoğan daha sonra cenaze aracına taşınan Hut'un tabutuna omuz verdi. Öte yandan, Başkan Erdoğan, UNESCO Genel Direktörü Halid El-Enany'yi Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul etti. Kabulde Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ile Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da hazır bulundu.