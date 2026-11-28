Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu hakkında "rüşvet", "ihaleye fesat karıştırma" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen üçüncü operasyonda hakkında gözaltı kararı verilen 12 kişiden 9'u yakalandı. Gözaltına alınanların arasında Ece Üner, Özgürdeniz Bayramoğlu, Kürşat Oğuz, İzmir Büyükşehir Belediyesi Makine İkmal, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanı Ulaş Eroğlu ile aynı dairede görev yapan personel Aşkın Tahan yer aldı.

NAYLON FATURA KESİLDİ

Cafer Mahiroğlu'na ait paravan olarak 2021 yılında İzmir'de kurdurularak rüşvet karşılığı İzmir Büyükşehir Belediyesi Makine İkmal Onarım ve Bakım Daire Başkanlığı'ndan ihale aldırılan BUSTECH Araç Bakım Onarım Hizmetleri A.Ş. aracılığı ile Halk TV, Özdemir Üç Tekstil, diğer şirketleri ve şahsi yurt içi yurt dışı swift işlemlerle hesaplarının fonlanarak, gerçekleştirilen ödemelerin ilgili hesaplarda kısa sürede birden fazla kez dolaşıma sokularak aklanmaya çalışıldığı belirlendi. Bunun yanı sıra soruşturma kapsamında gözaltına alınan Esbakım, Korganlar, Hmf ve Repar isimli yedek parça şirketleri yöneticileri ile anlaşarak gerçekte olmayan mal ve hizmet alımı yüzde 12-14 oranında fatura bedelinden komisyon verilerek Bustech firmasına fiktif işlem, naylon fatura düzenlettirildiği tespit edildi.

HTS KAYITLARI ELE VERDİ

Düzenlenen faturalara karşılık da firmalara verilmesi gereken çeklerin soruşturma kapsamında Halk TV kasasında ele geçirildiği belirlendi. İzmir'den Bustech isimli firmaya hakediş ödemeleri gerçekleştikçe çek bedellerinin bankadan elden çekilmek suretiyle Halk TV spikeri Özge Ece Üner ve eşi Özgür Deniz Bayramoğlu'na aylık 1 milyon 650 bin TL gayri resmi ödemeler karşılığında talimatlı gerçeğe aykırı haberler yaptırıldığı ortaya çıktı. Naylon fatura, fiktif işlem karşılığı alınan çeklerin detayları daha sonra açıklanacağı üzere benzer ödemelerle aklanmaya çalışıldığı görüldü. Ayrıca Cafer Mahiroğlu'nun talimatlarıyla elden döviz ve TL olmak üzere rüşvet verildiği, verilen rüşvetlerin fotoğrafları, miktarları ve yerleri ayrı ayrı HTS baz kayıtları, etkin pilmanlıkçı şüpheli beyanları ile tespit edildi.

İŞTE O İSİMLER

1- Özge Ece ÜNER BAYRAMOĞLU (Halk Tv spiker)

2- Özgürdeniz BAYRAMOĞLU (Halk Tv spiker)

3- Haydar RÜZGAR (Bustech firma yönecitisi)

4- Ulaş EROĞLU (İzmir Büyükşehir Belediyesi Makine İkmal Bakım ve Onarım Daire Başkanı)

5- Aşkın TAHAN (İzmir Büyükşehir Belediyesi Makine İkmal Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı personeli)

6- Ali Kemal KORGAN (Korganlar isimli firma sahibi)

7- Hamza OKUYUCU (Hmf taşımacılık firma sahibi)

8- Ahmet KEÇİYOKUŞU(Bustech isimli firma yöneticisi)

9- Halit AKIN(Bustech isimli firma satın alma müdürü)

10- Emre KAYA (Esbakım firma sahibi ve firarda)

11- Hakan Kürşad OĞUZ (Halk Tv Haber Koordinatörü ve yurt dışında)

12- Recep ERSÜ (Cezaevinde)