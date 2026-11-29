Başkan Erdoğan, KADEM'in yöneticileri ve çalışanları için gerçekleştirdiği buluşmaya katıldı. KADEM Yönetim Kurulu üyeleriyle sohbet ederek vakfın çalışmaları hakkında bilgi alan Erdoğan, katılımcılara hitap etti, yönetim kurulu üyeleri ve vakfın çalışanlarıyla fotoğraf çektirdi.

Vakfın sosyal medya hesabından buluşmaya dair yapılan paylaşımda, "Gururumuzu aynı sofrada paylaştık. 7. Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvemizin ve 6 yıldızla taçlandırdığımız EFQM mükemmellik ödülümüzün sevincini, KADEM ailemizle bir araya geldiğimiz özel bir buluşmada yaşadık. Kutlamamızı teşrif ederek sevincimize ortak olan Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ve bu özel buluşmayı organize eden Mütevelli Heyet Başkanımız Sayın Sümeyye Erdoğan Bayraktar'a gönülden teşekkür ediyoruz. Varlığınız, kadınların hayatına değer katmak için inançla sürdürdüğümüz çalışmalarımızda bizlere güç ve cesaret verdi." ifadeleri kullanıldı.

Bu gururda, fikriyle yol açan, emeğiyle iz bırakan, gönlüyle yanlarında olan herkesten bir pay bulunduğu belirtilen paylaşımda, şunlar kaydedildi: