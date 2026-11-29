



"ROMATİZMAL HASTALIKLARDAKİ YORGUNLUK GÜNLÜK YORGUNLUKTAN FARKLI"



Günlük yaşamın getirdiği yorgunluğun genellikle dinlenmekle azaldığını, romatizmal hastalıklarda görülen yorgunluğun ise daha yoğun ve sürekli olabildiğini dile getiren Uzm. Dr. Karataş, "Hastalar sabah uyandıklarında hiç uyumamış gibi hissettiklerini veya en basit günlük işlerin bile kendilerine zor geldiğini ifade edebiliyor. Bu durum yalnızca fiziksel enerji kaybıyla sınırlı kalmayabiliyor. Konsantrasyon güçlüğü, zihinsel yavaşlama ve unutkanlık hissi de tabloya eşlik edebiliyor. Bazı hastalarda yorgunluk, ağrıdan bile daha fazla yaşam kalitesini etkileyebiliyor" dedi.





"LUPUS VE ROMATOİD ARTRİT YOĞUN YORGUNLUĞA NEDEN OLABİLİYOR"



Romatoid artrit, sistemik lupus eritematozus ve aksiyel spondiloartrit gibi hastalıklarda yorgunluğun sık görüldüğünü aktaran Uzm. Dr. Karataş, "Romatoid artritte özellikle el ve ayakların küçük eklemlerinde ağrı, şişlik ve sabah tutukluğu görülebiliyor. Süregelen iltihap, ağrı ve uyku kalitesindeki bozulma yorgunluğu artırabiliyor. Lupusta ise yoğun yorgunluğa eklem ağrıları, güneş ışığına duyarlılık, cilt döküntüleri, saç dökülmesi ve ağız yaraları eşlik edebiliyor. Aksiyel spondiloartritte ise özellikle genç yaşlarda başlayan, istirahatle artan ve hareketle hafifleyen bel ve sırt ağrıları dikkat çekiyor" şeklinde konuştu.