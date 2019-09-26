Basmane Garı kendi elektriğini üretiyor

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryollarının hayata geçirdiği Güneş Enerji Santrali projesi kapsamında İzmir'deki Basmane Tren Garı'nın çatısına 4 bin metrekarelik peron kaplaması ve aydınlatma yapıldı. Bu sistemle aylık 12 bin liralık kazanç sağlanacak.

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryollarının hayata geçirdiği Güneş Enerji Santrali projesi kapsamında İzmir'deki Basmane Tren Garı'nın çatısına 4 bin metrekarelik peron kaplaması ve aydınlatma yapıldı. Kaplama yapılan alana güneş panelleri monte edilerek güneş enerji santrali kuruldu. Bu sistemle aylık 12 bin liralık kazanç sağlanacak.