  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > İzmir > Basmane Garı kendi elektriğini üretiyor

Basmane Garı kendi elektriğini üretiyor

Basmane Garı kendi elektriğini üretiyor
Giriş Tarihi: 26.9.2019

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryollarının hayata geçirdiği Güneş Enerji Santrali projesi kapsamında 'deki 'nın çatısına 4 bin metrekarelik peron kaplaması ve aydınlatma yapıldı. Bu sistemle aylık 12 bin liralık kazanç sağlanacak.

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryollarının hayata geçirdiği Güneş Enerji Santrali projesi kapsamında İzmir'deki Basmane Tren Garı'nın çatısına 4 bin metrekarelik peron kaplaması ve aydınlatma yapıldı. Kaplama yapılan alana güneş panelleri monte edilerek güneş enerji santrali kuruldu. Bu sistemle aylık 12 bin liralık kazanç sağlanacak.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Basmane Garı kendi elektriğini üretiyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN