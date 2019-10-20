Logo tartışması

İzmir Büyükşehir Belediyesi Ekim ayı üçüncü toplantısına Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonu’nun logo tartışmaları damgasını vurdu. AK Partili Meclis Üyesi Dilek Yıldız Büyükdağ, “Yapılan logo çalışması maalesef farklı grupların logosuyla aynıdır. Gözden geçirilmeli” dedi

İzmir Büyükşehir Belediyesi Ekim ayı üçüncü toplantısına Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonu'nun logo tartışmaları damgasını vurdu. İzmir Büyükşehir Belediyesi Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonu'nun logosu hakkında komisyon üyesi olarak kendisiyle istişare edilmediğini ileri süren AK Partili Meclis Üyesi Dilek Yıldız Büyükdağ, "Bu bizi son derecede üzdü. Kaygılarımızı da haklı çıkardı. Amaç kadınların ve erkeklerin toplumsal yaşamın her alanına eşit katılımı denilirken yapılan logo çalışması maalesef farklı grupların logosuyla aynıdır. Bu yüzden logo çalışmasının gözden geçirilmesini diliyorum" şeklinde konuştu.



'İZMİRLİLERE SAYGISIZLIK'



AK Partili Meclis Üyesi Hüsnü Boztepe de, "Toplumsal Cinsiyet Eşitliği logosuyla ile ilgili ben o zaman da söylemiştim; siz direkt LGBTİ altı olan renkleri koyacaksınız demiştim, burada da bu rengi görüyorum. Bu, İzmirlilere saygısızlıktır" dedi. Logo tartışmalarına değinen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ise, "Toplumsal cinsiyet eşitliği komisyonu bizim için çok kıymetli, komisyon üyeleri gözbebeğimiz, özellikle kadın arkadaşlarımız için söylüyorum. Komisyon üyelerimizin aralarındaki iletişimi güçlendirmelerini ve birbirlerini daha iyi anlamalarını diliyorum" şeklinde düşüncelerini açıkladı.