Siyanür yasaklansın başka canlar yanmasın

İzmir'de anne-babasını siyanürlü limonatayla öldüren Mahmut Can Kalkan’ın elinden son anda kurtulan kardeşi Emircan Kalkan, siyanürlü intihar olayları sonrası Yeni Asır’a konuştu. Kalkan, “Bu zehirle biz yandık, başka canlar yanmasın” dedi

İzmir'de anne-babasını siyanürlü limonatayla öldüren ağabeyi Mahmut Can Kalkan'ın elinden son anda kurtulan kardeşi Emircan Kalkan son günlerde birbiri ardına yaşanan siyanürlü intihar olayları sonrası Yeni Asır'a konuştu. Siyanüre bu kadar kolay ulaşılmasına tepki gösteren Emircan Kalkan, "Bizim canımız yandı, daha çok canlar yanmadan önlem alınsın. Denetimler artsın" dedi. Kalkan, "Lütfen kimse prosedür böyleymiş demesin, bu kadar tehlikeli bir zehire isteyen herkes bu kadar kolay ulaşmamalı. Bunun bir kontrol altına alınması gerek" dedi.

FATİH ŞENDİL