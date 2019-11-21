Film gibi operasyon

İzmir’de mobilyacı Adem Ö’yü kaçıran fidyeciler, ailesinden 2 milyon dolar istedi. Bir aile yakını ve polis diye tanıttığı sahte kimlikli kişiler ise Adem’i kurtarma karşılığında para istedi. Jandarmanın oyunu bozmasıyla Adem Ö. bırakıldı

İzmir Aliağa'da mobilyacı Adem Ö, önceki akşam kar maskeli ve silahlı kişilerce evinin önünden kaçırıldı. Aileyi arayan fidyeciler, "2 milyon dolar hazırlayın. Nereye getireceğinizi bildireceğiz, polise haber vermeyin" dedi. Durumdan haberdar olan bir aile yakını, 150 bin lira karşılığında tanıdığı polisler aracılığıyla Adem Ö'yü kurtarabileceklerini söyledi.



AVUKATTAN TUTANAK



Aile ile buluşmaya gelen biri polis 5 kişi, jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Fidyeciler oyun bozulunca aileye şikayetlerini geri çekmeleri karşılığında Adem'i serbest bırakacaklarını söyledi. Ailenin avukatı Abdi Yaşar şikayetlerini geri çektiklerine dair sahte tutanakla fidyecileri kandırdı. Fidyeciler darp ettikleri Adem Ö'yü evinin yakınına bırakıp kaçtı.



BÜYÜK PARA İSTENDİ



Yenişakran'da 16 Kasım'da saat 22.30'daki olayda, mobilyacı Adem Ö. 35 AHV 383 plakalı otomobilini evinin önüne park ettiği sırada kar maskeli ve silahlı kişilerce kaçırıldı. Aile kayıp olan Adem Ö'yü ararken, olaydan 1 saat sonra Adem Ö'nün telefonundan eşi Esra Ö'yü arayan bir kişi, "Adem elimizde, 2 milyon dolar hazırlayın. Nereye getireceğinizi bildireceğiz, sakın polise haber vermeyin" dedi. Adem Ö'nün yakınları ise olayı jandarmaya bildirdi. Adem Ö'nün kaçırıldığını duyan aile yakını Menderes G. iddiaya göre aileye, Nurettin isminde bir tanıdığı olduğunu, onun da Bozyaka'da Emniyet Amiri'ni tanıdığını söyledi. Baba Bahattin Ö'yü arayan Menderes G, emniyet amiri ve biri kadın toplam 5 kişi ile bir yerde buluşmaları gerektiğini söyledi. 5 kişiyi Aliağa'daki bir restorana davet eden Bahattin Ö, avukat yeğeni Abdi Yaşar'ın da orada olmasını istedi. Avukat Yaşar ise jandarma birimlerini de buluşmadan haberdar etti.



İSTEDİKLERİNİ ALAMADILAR



Kendisini emniyet amiri olarak tanıtıp, polis kimliğini gösteren Münir ile Karşıyaka İlçe Emniyet Müdürü olduğunu belirten Tuana isimli kadın, Adem'in babasına bu işi 150-200 bin liraya halledebileceklerini söylediler. Ancak baskın yapan jandarma kendisini emniyet amiri olarak tanıtan ve sahte polis kimliği kullanan M.D. ile Menderes G, H.T, T.B. ve N.B'yi gözaltına aldı. Fidyeciler oyunun ortaya çıkması üzerine aileye şikayetlerini geri çekmeleri karşılığında Adem Ö'yü serbest bırakacaklarını söyledi. Avukat Abdi Yaşar'ın şikayetin geri çekildiğine dair hazırladığı sahte tutanağa inanan fidyeciler, Adem Ö'yü evinin yakınlarında bir sokağa bıraktı.

METİN BURMALI