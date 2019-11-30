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'de 40 yıl hapisle aranan kadın Basmane Garı'nda yakalandı

İzmir'de 40 yıl hapisle aranan kadın Basmane Garı'nda yakalandı

30.11.2019, 19:59

'in Konak ilçesinde, çok sayıda hırsızlık suçundan kaydı olan ve hakkında 40 yıl hapis cezası bulunan (31), polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü, çok sayıda hırsızlık suçundan aranan ve hakkında 40 yıl hapis cezası olan Seda Babaçörs'ün Ödemiş ilçesinden tren ile Konak'a geleceği yönünde ihbar üzerine harekete geçti. Başlatılan çalışma kapsamında, sivil polis memurları Basmane Garı'na gönderildi. Verilen eşkal üzerine Babaçörs'ün trenden indiğini belirleyen sivil polisler, bir süre şüpheliyi takip etti. Polis bir süre sonra, düzenlediği operasyonla Seda Babaçörs'ü yakaladı.

Emniyete götürülen Babaçörs, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

DHA

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