  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > İzmir > İzmir'de kar sürprizi! Ödemiş Bozdağ'a mevsimin il karı düştü

'de kar sürprizi! Bozdağ'a mevsimin il karı düştü

İzmir'de kar sürprizi! Ödemiş Bozdağ'a mevsimin il karı düştü

04.12.2019, 16:39 Güncelleme Tarihi: 04.12.2019,16:39

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarısının ardından 'de kar sürprizi yaşandı. İzmir'in ilçesinde, şiddetini artıran kar yağışı beyaza bürüdü.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, şiddetini artıran kar yağışı Bozdağ Kayak Merkezini beyaza bürüdü. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün soğuk hava uyarısının ardından İzmir'de kar sürprizi yaşandı.

Meteoroloji'den yağış ve soğuk hava uyarısı! 3 Aralık Salı günü İzmir'de hava nasıl olacak?

Uyarının ardından mevsimin ilk karı Ödemiş ilçesindeki Bozdağ Kayak Merkezine düştü. Lapa lapa yağan kar ile birlikte bölge beyaza büründü.

Yağışın devam edeceği belirtilirken, Ödemiş merkezde ise sağanak yağışın etkili olduğu görüldü.

IHA

Balıkesir'e mevsimin ilk karı yağdı

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

İzmir'de kar sürprizi! Ödemiş Bozdağ'a mevsimin il karı düştü haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN